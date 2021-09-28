Росстат сообщил о росте производства лекарств в августе на 22%

В августе в России изготовлено лекарств на 50,7 млрд руб., что на 32,1% больше, чем в августе прошлого года, и на 22,4% больше, чем в июле 2021 года. Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в августе выпущено на 3,4 млрд руб., что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19,9% больше, чем в июле прошлого года.

Фармацевтическая промышленность показала в августе значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 28,8%, сообщается в отчете Росстата. По сравнению с июлем 2021 года производство выросло на 23,6%.

За восемь месяцев 2021 года производство этих видов продукции увеличилось на 21,0% по сравнению с январем–августом прошлого года. Лекарств изготовлено на 50,7 млрд руб., что на 32,1% больше, чем в августе прошлого года, и на 22,4% больше, чем в июле 2021 года.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,1 млрд доз, что на 14,6% больше, чем в августе 2020 года, но на 26,5% меньше, чем в июле текущего года. Выпуск в ампулах составил 250 тыс. штук, что на 24,0% меньше, чем в августе 2020 года, и на 54,7% меньше, чем в июле 2021 года.

Производство фармсубстанций в августе увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июлем 2021 года объемы выпуска этой продукции выросли на 79,5%.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 25,2 т, что на 49,6% меньше, чем в августе прошлого года, и на 33,0% меньше, чем в июле 2021 года. Выпуск антибиотиков снизился по сравнению с августом 2020 года на 3,9% и по сравнению с июлем 2021 года на 3,9% и составил 58,3 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 25 млн упаковок, что на 12,8% больше, чем в августе прошлого года, и на 4% больше, чем в июле 2021 года. Клейких перевязочных материалов – 12,7 млн упаковок, что на 49,4% больше, чем в августе прошлого года, и на 69,6% больше, чем в июле 2021 года.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в августе 2021 года выпущено на 3,4 млрд руб., что на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 19,9% больше, чем в июле 2021 года.

В целом за восемь месяцев 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%. Ее выпущено на 18,7 млрд руб.

Елена Сидорова

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