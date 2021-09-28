MSD и Gilead обвинили в подкупе производителей дженериков для задержки выхода препаратов

Сразу два фармпроизводителя — MSD и Gilead — получили иски, в которых компании обвиняют в сговоре с производителями дженериков с целью отсрочить их выход на рынок. Так, Gilead подозревают в сговоре с Teva, которой отдавался приоритет по выпуску дженериков. MSD, как утверждается, договорился с компанией Glenmark.

Gilead и MSD (в США и Канаде — Merck&Co) обвиняют в заключении так называемых сделок pay-for-delay (оплата за отсрочку), об этом сообщает FiercePharma. Компании платили конкурентам, разрабатывающим дженерики, чтобы отложить выход этих препаратов на рынок. Издание отмечает, что из-за этого покупатели заплатили лишние «сотни миллионов долларов».

Против Gilead и Teva подали иск американские сети аптек — CVS и Ride Aid. Они обвиняют фармкомпании в организации «многогранной схемы по подавлению» конкурентов, производящих дженерики.

Иск сосредоточен вокруг препаратов на основе тенофовира дизопроксил фумарата (TDF), тенофовира алафенамида фумарата (TAF) и эмтрицитабина (FTC). Эти препараты подавляют вирус у ВИЧ-инфицированных пациентов или могут использоваться в качестве доконтактной профилактики. В частности, аптечные сети утверждают, что Gilead платила производителям дженериков за отсрочку выхода на рынок аналогов препаратов «Виреад», «Трувада», «Атрипла», «Вемлиди» и Descovy.

Кроме того, истцы считают, что компания намеренно отодвигала на второй план мелких производителей дженериков и отдавала Teva приоритет по выпуску аналогов лекарственных средств.

Gilead отметила FiercePharma, что иск, поданный против компании, «искажает и коверкает историю Gilead, ее сотрудничество с партнерами и ее соглашения». Компания считает, что претензии «беспочвенны».

MSD также столкнулась с судебными исками от страховых компаний Centene и Humana, обвиняющих производителя в применении аналогичной тактики в отношении лекарств от холестерина Vytorin и Zetia. Сообщается, что MSD совершила ряд патентных махинаций и задержала выход на рынок дженериков этих препаратов, заключив сделку с компанией Glenmark.

FIercePharma добавляет, что производители дженериков Glenmark Pharmaceuticals и Schering-Pllow фигурируют в качестве ответчиков по обоим делам.

Николай Соколов

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