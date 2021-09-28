Препарат Biohaven против множественной системной атрофии провалил III фазу испытаний

Компания Biohaven объявила о том, что препарат verdiperstat не смог продемонстрировать эффективность при лечении множественной системной атрофии. Пока что от этой болезни не существует одобренных методов лечения.

Компания Biohaven Pharmaceutical заявила, что ее экспериментальный препарат против множественной системной атрофии (MSA) под названием verdiperstat, не показал эффективности в ходе III фазы испытаний. Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель сообщает, что препарат не продемонстрировал преимуществ перед плацебо ни по первичным, ни по вторичным показателям эффективности. Biohaven также заявляет, что дополнительные данные с испытаний все еще ожидаются, а результаты полного исследования будут представлены в ближайшее время. Сейчас на рынке нет одобренных преператов против этого заболевания, отмечает компания.

«Хотя мы разочарованы тем, что verdiperstat не продемонстрировал эффективность для лечения MSA, Biohaven по-прежнему привержен борьбе [с болезнью] от имени людей, живущих с нейродегенеративными заболеваниями. В настоящее время нет одобренных терапий, которые изменяют течение MSA, и мы должны продолжать развивать науку для улучшения результатов лечения пациентов, страдающих этим заболеванием», — заявил доктор медицины, вице-президент по неврологии в Biohaven Ирфан Куреши.

MSA влияет на непроизвольные функции организма, такие как артериальное давление и дыхание. Заболевание обнаруживает некоторое сходство с болезнью Паркинсона, в частности, у пациентов наблюдаются проблем с равновесием и замедление движений. Болезнь нередко приводит к смерти пациента.

Аналитики с Уолл-стрит полагают, что ожидания от испытания verdiperstat были достаточно низкими, пишет Reuters. Основное внимание инвесторы по-прежнему уделяют пероральному препарату от Biohaven Nurtec ODT, который вышел на рынок лекарств от мигрени в марте прошлого года и принес компании около 93 млн долл. во II квартале.

«Учитывая результаты и комментарии из пресс-релиза, похоже, что руководство [компании] полностью прекратит разработку verdiperstat по этому показанию, что, по нашему мнению, имеет смысл», — заявил аналитик Mizuho Вамил Диван.

В настоящий момент продолжаются испытания verdiperstat при боковом амиотрофическом склерозе (БАС), неврологическом заболевании, известном как болезнь Лу Герига. Компания рассчитывает завершить набор пациентов в IV квартале 2021 года.

Николай Соколов

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