Гендиректор «Медицины 24/7» Олег Серебрянский объявлен в международный розыск

Басманный районный суд Москвы 28 сентября заочно арестовал основного владельца и бывшего гендиректора клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, он объявлен в международный розыск. Серебрянского обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Ранее суд по этой же статье отправил в СИЗО на два месяца сотрудников клиники – заведующего отделением анестезиологии и реанимации Руслана Павлова и врача анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова.

«В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске Серебрянского Олега Юрьевича. Постановлением суда обвиняемому избран арест на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ», – пояснила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ в августе 2021 года организовало проверку после смерти пациентки, проходившей лечение в клинике «Медицина 24/7». В результате ГСУ возбудило уголовное дело в отношении врачей клиники Руслана Павлова и Павла Наумова. Их подозревают по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным отдела по расследованию ятрогенных преступлений ГСУ, Павлов, Наумов и Серебрянский 4 июля 2019 года, зная, что пациентке 1935 года рождения требуется экстренная госпитализация в региональный сосудистый центр из-за острого инфаркта миокарда, оставили ее в клинике. По мнению следователей, они вступили в «преступный сговор», для того чтобы извлечь прибыль в пользу клиники.

На следующий день, 5 июля, подозреваемые организовали для пациентки «заведомо неэффективные» обследования и лечение, которые «не соответствовали заболеванию» и «не позволяли остановить развитие ее острого жизнеугрожающего состояния, требующего оказания экстренной специализированной медицинской помощи». Кроме того, в клинике отсутствовали профильные специалисты и не было нужного оборудования для оказания необходимой медпомощи. В ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова Депздрава Москвы пациентка была переведена только в 18.00 5 июля, а 6 июля она скончалась «от острого трансмурального инфаркта миокарда с миомалацией и разрывом стенки левого желудочка, осложнившегося гемотампонадой перикарда».

Басманный районный суд Москвы 10 сентября постановил заключить под стражу на два месяца Руслана Павлова и Павла Наумова, несмотря на то что представители правоохранительных органов ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. По данным Vademecum, Олег Серебрянский в тот момент уже находился не в России.

Столичная клиника «Медицина 24/7» заинтересовала сотрудников правоохранительных органов в начале мая 2021 года после обращения мужчины, который рассказал, что его супруге в клинике оказывают «ненадлежащую медицинскую помощь». Тогда же проверку в медучреждении начал и Росздравнадзор.

Позднее ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) по факту смерти пациентки, которая лечилась в клинике. По версии следствия, с февраля 2021 года женщина 1949 года рождения проходила лечение в клинике в связи с наличием онкологического заболевания. После проведения химиотерапии 14 апреля ее состояние резко ухудшилось – пациентку госпитализировали в одну из больниц Москвы, там, несмотря на оказанную медпомощь, она скончалась.

По данным следственных органов, в частной клинике могли допустить дефекты при оказании медицинской помощи. На дело также обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Сначала он поручил сотрудникам удостовериться в полноте проверок, связанных с гибелью людей в клинике, а затем проверить сообщения СМИ о возможном мошенничестве с имуществом телепродюсера Владимира Арцибашева. Мужчина скончался в клинике в 2019 году, а все его имущество, по словам родственников, перешло к сторонним гражданам, связанным с клиникой «Медицина 24/7».

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области в мае 2021 года обратился в суд, чтобы привлечь клинику к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией) и приостановить ее работу. Клинику закрыли 4 июня на 90 суток. Однако 19 августа Арбитражный суд Москвы постановил досрочно прекратить исполнение административного наказания.

Сейчас, согласно данным с официального сайта клиники, медучреждение переименовано в «Медика24». Врио генерального директора является Андрей Демиденко. «Мне предложили занять должность антикризисного управляющего и генерального директора международной клиники «Медика24» представители группы иностранных инвесторов, которые вкладываются в рисковые активы нашей страны, Казахстана и стран Восточной Европы», – отмечал Демиденко, добавляя, что он имеет опыт работы в спецслужбах.

UPD. Главное следственное управление СК РФ 28 сентября 2021 года предъявило обвинение Олегу Серебрянскому (заочно), Руслану Павлову и Павлу Наумову по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. В ГСУ сообщили, что Серебрянский сейчас находится на территории Турецкой Республики. «В целях обеспечения гражданских исков потерпевших наложен арест на имущество Олега Серебрянского и ООО «Медицина 24/7», – добавили в ведомстве.