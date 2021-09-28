Экс-губернатора ЕАО приговорили к условному сроку по делу о поставке медоборудования в онкодиспансер

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил экс-губернатора региона Александра Винникова к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при закупке медоборудования в онкодиспансер в 2014-2015 годах. Как посчитал суд, чиновник создал преимущество одному из поставщиков, нанесенный бюджету ущерб следователи оценили в 24 млн рублей. Бывший глава ЕАО вину не признал.

Александр Винников, возглавлявший регион с 2010 по 2015 год, обвинялся по ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность). Расследование дела проводилось сотрудниками Управления ФСБ России по ЕАО.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Винников создал преимущества поставщику АО «Торговый дом «Медтехника» при поставке медоборудования в региональный онкологический диспансер, закупив медтехнику по завышенной цене. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере 24 млн рублей.

Подсудимый не признал вину. Суд учел наличие государственных наград, состояние здоровья и возраст бывшего главы региона и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, лишив экс-чиновника права занимать госдолжности в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

Первоначальный приговор по делу Биробиджанский районный суд ЕАО вынес в июле 2019 года, тогда Александр Винников был приговорен к тем же четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания условно. Генпрокуратура РФ обжаловала вердикт, посчитав его «чрезмерно мягким и несоразмерным содеянному». В сентябре 2019 года суд апелляционной инстанции отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с иным составом суда.