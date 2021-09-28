Правительство Москвы выделит 97 млн рублей на производство Ковид-глобулина

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 696,3 млн рублей на заготовку донорской крови и ее компонентов, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, 510,8 млн рублей будет направлено на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности крови и плазмы, 88,2 млн рублей – на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами, 97,3 млн рублей – на переработку плазмы для производства препарата Ковид-глобулин (иммуноглобулин человека против COVID-19). Это лексредство производит входящий в ГК «Ростех» холдинг «Нацимбио», оно зарегистрировано весной 2021 года и с сентября включено Минздравом РФ во все схемы лечения COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 696,3 млн рублей на заготовку донорской крови и ее компонентов, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, 510,8 млн рублей будет направлено на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности крови и плазмы, 88,2 млн рублей – на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами, 97,3 млн рублей – на переработку плазмы для производства препарата Ковид-глобулин (иммуноглобулин человека против COVID-19). Это лексредство производит входящий в ГК «Ростех» холдинг «Нацимбио», оно зарегистрировано весной 2021 года и с сентября включено Минздравом РФ во все схемы лечения COVID-19.

С 7 сентября на базе филиала Городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова в тестовом режиме открылся пункт по заготовке плазмы с антителами к COVID-19, также сообщили в правительстве Москвы. «Денежные средства и открытие специализированного донорского пункта позволит увеличить объемы заготовки плазмы в Москве более чем в 2,5 раза – с 3,2 тонны до 8,2 тонны в месяц. До конца года планируется заготовить до 21,9 тонны донорской крови», – отметили в мэрии.

«Нацимбио» в июне 2020 года объявила о планах по производству препарата на основе иммуноглобулина человека с антителами к SARS-CoV-2. В феврале 2021 года компания «Микроген», входящая в «Нацимбио», подала в Минздрав РФ досье на регистрацию Ковид-глобулина. В апреле ведомство на основании результатов доклинических и первой фазы клинических исследований зарегистрировало лексредство по упрощенной схеме.

Ковид-глобулин разрешен к применению для терапии коронавирусной инфекции у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. В обновленных в сентябре 2021 года временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 препарат вошел во все схемы стационарного лечения.

В Москве тестировать переливание плазмы переболевших COVID-19 пациентам с коронавирусной инфекцией начали в апреле 2020 года, а с осени того же года стали регулярно использовать донорскую плазму для лечения больных, которые находятся в состоянии средней тяжести. В октябре метод был утвержден клиническим комитетом Департамента здравоохранения Москвы как один из применяемых в комплексе лечения COVID-19.

В январе 2021 года заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столичных клиниках начали проводить масштабное исследование возможности применения плазмы крови доноров, вакцинированных препаратом Спутник V. «Исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией и производства иммуноглобулина может применяться плазма доноров, переболевших COVID-19, а также тех, кто привит вакциной Спутник V или прошел ревакцинацию, в том числе однокомпонентным Спутником Лайт», – резюмировали в мэрии в сентябре 2021 года.

За сдачу плазмы с антителами к COVID-19 установлено вознаграждение – 5 тысяч рублей. Также доноры получают компенсацию на питание в размере 1 212 рублей.