Минздрав предложил передать Центру лекобеспечения закупки 13 препаратов для лечения онкологии

Минздрав предложил централизовать закупки 13 препаратов, применяемых в лечении онкологии, для определенных медицинских центров. Представители этих учреждений негативно оценивают идею Минздрава. По их мнению, централизация закупок не позволит оперативно реагировать и закрывать потребности центров в определенных препаратах.

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который дает Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) полномочия проводить закупки препаратов для определенных медицинских центров. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Список МНН, закупки которых предлагают передать ФЦПиЛО, включает 13 препаратов, применяемых в лечении онкологии:

Винкристин Даунорубицин Доксорубицин Идарубицин Ипилимумаб Карбоплатин Ниволумаб Пембролизумаб Пертузумаб Рамуцирумаб Темозоломид Эпирубицин Этопозид

Проводить централизованные закупки этих препаратов предлагают для следующих медицинских учреждений:

НМИЦ гематологии Минздрава,

НМИЦ онкологии,

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова,

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова,

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,

НМИЦ им. В.А. Алмазова,

НМХЦ им. Н.И. Пирогова,

РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова,

ФГБУ «РНЦРР»

НМИУ АГП им. В.И. Кулакова.

Как оценивают предложение

Представители медорганизаций выступают против инициативы Минздрава о централизации закупок, сообщил «ФВ» заместитель генерального директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, а также директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий центра Алексей Масчан. По его словам, в таком случае перечисленные препараты будут закупаться не вовремя и не в том количестве, которое необходимо центрам. «Была очень жесткая позиция буквально со стороны всех федеральных центров, для которых планируют централизовать закупки. Это оперативная деятельность, с которой никаким централизованным закупкам не справиться», — сказал Масчан.

Сейчас ФЦПиЛО занимается закупками препаратов для лечения ВИЧ, гепатита, туберкулеза, высокозатратных нозологий, а также вакцин, входящих в Национальный календарь прививок. К тому же центр закупает препараты для фонда «Круг добра».

На то, что предложенная Минздравом инициатива может привести к ухудшению в обеспечении потребностей федеральных центров, указал также независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров. «В проекте приказа, помимо наделения ФЦПиЛО полномочиями по определению поставщиков, авторы попытались еще и ограничить возможности выбора оснований закупки у единственного поставщика для заказчиков, что вообще-то за пределами полномочий Минздрава. Центрам оставили только самостоятельную закупку по решению врачебной комиссии, не предусмотрев ни экстренные закупки, ни закупки малого объема», — пояснил Федоров. При этом непонятно, что делать центрам, если появится потребность в лекарственном препарате, но не будет оснований для проведения врачебной комиссии, отметил эксперт.

«Теоретически: если помимо централизации ФЦПиЛО займется еще и проведением совместных аукционов (для этого потребуется соглашение о совместных торгах), то возможен определенный эффект в части снижения стоимости препаратов, но только практика покажет, насколько эти ожидания оправданны», — добавил Федоров.

Маргарита Грошева

pharmvestnik