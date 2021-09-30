Renewal объявила о масштабном наборе сотрудников

Renewal («Производственная фармацевтическая компания Обновление») открыла множество вакансий. Компания готова к приему молодых специалистов, выпускников профильных вузов и колледжей – химических, биологических, технических. Кроме того, требуется офисный, административный и сервисный персонал. Об этом сообщается на сайте «Новосибирск Онлайн».

Как заявили в Renewal, масштабный набор сотрудников объявлен не только из-за повышенных нагрузок в условиях пандемии коронавируса.

«Действительно, наблюдаем высокий спрос на отдельные позиции. А новых людей приглашаем на работу в связи с плановым расширением компании, никак не связанным с текущей ситуацией на рынке. Это логичный этап развития. В 2020 году мы достроили и запустили пятый цех. На финальной стадии находится шестой цех. Строим большой склад. Нам нужны сотрудники уже сейчас», – пояснила директор по персоналу компании Renewal Мария Конькова.

В компании готовы обучать работников, причем не только в собственном учебном центре.

«Более 80% руководителей в компании – это наши внутренние кандидаты, изначально пришедшие на более низкие позиции. Готовы продвигать своих! Мы даже готовы оплатить обучение в вузе, если видим, что сотрудник толковый, перспективный, но по закону для высокой должности в «фарме» ему не хватает специальных знаний и документа о высшем образовании», – сказала Конькова.

Как стало известно ранее, российская Renewal в 2021 году планирует выпуск 60 новых препаратов. В середине сентября компания объявила о запуске непрерывного полномасштабного производства мягких лекарственных форм – мазей, гелей, линиментов и кремов.

gxpnews