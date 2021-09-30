В Узбекистане запущено производство вакцины ZF-UZ-VAC2001 против коронавируса

В городе Алмалык (Ташкентская область) на узбекско-китайском совместном предприятии Jurabek Laboratories наладили выпуск вакцин китайского производства против коронавирусной инфекции под названием ZF-UZ-VAC2001. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Для розлива вакцины компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical на нашем предприятии подготовили отдельную линию. Ее аудит уже провели китайские специалисты. Мы получаем готовую субстанцию вакцины из Китая и здесь разливаем ее. Весь производственный процесс соответствует и отвечает требованиям международного стандарта. На предприятии работает более 1300 местных специалистов и рабочих», – сообщила директор по качеству Jurabek Laboratories Назира Абдукаримова.

По словам главного технолога Jurabek Laboratories Нурлана Пардаева, предприятие каждый час выпускает 4800 флаконов вакцин из пяти доз.

«Это лишь начало пилотного проекта. По мере поступления заказов темпы производства, безусловно, будут увеличены», – заявил Пардаев.

Главный координатор проекта Института вирусологии Минздрава Узбекистана Жалолиддин Туйчиев рассказал, что китайская вакцина ZF2001 компании Zhifei Loncom Biofarmaceutical уже успешно прошла доклинические и клинические испытания первой и второй фазы в Китае. Сейчас в Китае, Узбекистане и других странах проходит третья фаза клинических исследований.

Как стало известно ранее, в фармацевтическую отрасль Узбекистана планируется инвестировать $1,25 млрд.

gxpnews