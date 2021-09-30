Как второй по объему производитель АФС в мире пережил пандемию

Индия — второй по объёму производитель фармацевтических субстанций в мире. Так сложилось исторически: на протяжении веков мы постоянно сталкивались с вирусами и эпидемиями, которые проникали то из Китая, то из Африки. Учитывая размер и плотность населения — одну из самых высоких в мире, — любая инфекция приводила к драматическим последствиям.

Всё это в прошлом. Мы научились эффективно противостоять болезням: наша фарминдустрия в огромных количествах выпускает противовирусные средства и фармсубстанции для их производства. У нас сформировалась хорошая научная школа, качеству индийских препаратов доверяют в мире. В Индии десяток крупных фармацевтических компаний, таких как Cipla, Sun Pharma и других, которые обеспечивают внутренние потребности и экспортируют субстанции и готовые лекарственные формы. Однако пандемия коронавируса несколько пошатнула нашу уверенность в своих силах, ситуация в стране была критическая.

Во время пандемии у нас не было острого дефицита в субстанциях, разве только в «Ремдесивире», который мы заменили «Дексаметазоном» на 1,5 месяца. Но и производство «Ремдесивира» наладили в нужном объёме. Высокая смертность от ковида связана не с дефицитом или неэффективностью лекарств, а с серьёзными просчётами в прогнозировании второй и третьей волны пандемии.

Мы смогли обеспечить себя самостоятельно фармсубстанциями, когда закрылся Китай. Пандемия преподала нашему правительству урок того, насколько важна поддержка внутреннего производства АФС всех этапов.

Сейчас правительство даёт преференции производителям субстанций в виде снижения стоимости электроэнергии, налоговых льгот, упрощённой процедуры покупки земли под производство. Поэтому разработка субстанций в Индии находится в очень хорошем состоянии. Полагаю, это расширит наш экспортный потенциал. Крупнейший индийский производитель фармсубстанций Cipla планирует открыть завод в России. Считаю, у наших стран есть большой потенциал совместной работы.

gxpnews