Teva расширит портфель продукции на 20% и выведет на рынок 100 новых продуктов

Старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральный директор Teva Россия Эрик Рош сообщил о трех приоритетах для Teva в РФ на ближайшие пять лет.

«Во-первых, мы хотим усилить нашу коммуникацию с пациентами и врачебным сообществом для повышения общего уровня осведомленности широкой общественности о качественных генерических препаратах. Во-вторых, мы планируем расширить наш текущий портфель продукции на 20% и вывести на рынок 100 новых продуктов. В-третьих, мы стремимся сделать качественную лекарственную терапию доступной физически и по цене, представляя российскому рынку все более широкий спектр генериков, сохраняя лидерские позиции в данном сегменте», – сказал Эрик Рош, слова которого процитировали в пресс-службе компании.

Как считают в Teva, для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни населения в Российской Федерации до уровня более 80 лет к 2030 году необходимо предпринять следующие шаги:

Обеспечить физическую доступность лекарственных препаратов в России. Для этого, с одной стороны, необходимо создание соответствующих регуляторных условий, чтобы новые лекарственные препараты приходили на российский рынок: упростить регистрационные процедуры и устранить регуляторные барьеры, внедрить институт взаимного признания, принять во внимание позиции генерических компаний по вопросу защиты интеллектуальных прав собственности (IP) и др. С другой стороны, регулирование рынка должно способствовать тому, чтобы зарегистрированные в РФ лекарства, необходимые врачам и пациентам, оставались на рынке. Поэтому в том числе нужно продолжать развитие регулирования единого рынка лекарственных средств ЕАЭС, а также совершенствовать подходы в области ценового регулирования. Расширить ассортимент лекарств. Компания убеждена, что у врачей и пациентов должно быть право на свободный выбор наиболее подходящей лекарственной терапии, независимо от страны производства того или иного препарата. Перейти на модель всеобщего лекарственного страхования. По оценкам экспертов, для имплементации всеобщего лекарственного страхования в России необходимо от 350 до 500 миллиардов рублей каждый год. Это эквивалентно увеличению текущего госбюджета страны на нужды здравоохранения примерно на 10%.

Teva готова вносить свой вклад в реализацию этих шагов на практике за счет своей глобальной экспертизы. В этом году компания отмечает 120 лет работы на международном фармацевтическом рынке.

Дженерики Teva сэкономили $43,1 млрд мировым системам здравоохранения в 2020 году. Teva ранее опубликовала финансовые результаты по итогам II квартала 2021 года.

gxpnews