Teva расширит портфель продукции на 20% и выведет на рынок 100 новых продуктов

Старший вице-президент, глава кластера Teva Россия, Евразия, Турция, генеральный директор Teva Россия Эрик Рош сообщил о трех приоритетах для Teva в РФ на ближайшие пять лет.
«Во-первых, мы хотим усилить нашу коммуникацию с пациентами и врачебным сообществом для повышения общего уровня осведомленности широкой общественности о качественных генерических препаратах. Во-вторых, мы планируем расширить наш текущий портфель продукции на 20% и вывести на рынок 100 новых продуктов. В-третьих, мы стремимся сделать качественную лекарственную терапию доступной физически и по цене, представляя российскому рынку все более широкий спектр генериков, сохраняя лидерские позиции в данном сегменте», – сказал Эрик Рош, слова которого процитировали в пресс-службе компании.
Как считают в Teva, для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни населения в Российской Федерации до уровня более 80 лет к 2030 году необходимо предпринять следующие шаги:
- Обеспечить физическую доступность лекарственных препаратов в России. Для этого, с одной стороны, необходимо создание соответствующих регуляторных условий, чтобы новые лекарственные препараты приходили на российский рынок: упростить регистрационные процедуры и устранить регуляторные барьеры, внедрить институт взаимного признания, принять во внимание позиции генерических компаний по вопросу защиты интеллектуальных прав собственности (IP) и др. С другой стороны, регулирование рынка должно способствовать тому, чтобы зарегистрированные в РФ лекарства, необходимые врачам и пациентам, оставались на рынке. Поэтому в том числе нужно продолжать развитие регулирования единого рынка лекарственных средств ЕАЭС, а также совершенствовать подходы в области ценового регулирования.
- Расширить ассортимент лекарств. Компания убеждена, что у врачей и пациентов должно быть право на свободный выбор наиболее подходящей лекарственной терапии, независимо от страны производства того или иного препарата.
- Перейти на модель всеобщего лекарственного страхования. По оценкам экспертов, для имплементации всеобщего лекарственного страхования в России необходимо от 350 до 500 миллиардов рублей каждый год. Это эквивалентно увеличению текущего госбюджета страны на нужды здравоохранения примерно на 10%.
Teva готова вносить свой вклад в реализацию этих шагов на практике за счет своей глобальной экспертизы. В этом году компания отмечает 120 лет работы на международном фармацевтическом рынке.
Дженерики Teva сэкономили $43,1 млрд мировым системам здравоохранения в 2020 году. Teva ранее опубликовала финансовые результаты по итогам II квартала 2021 года.