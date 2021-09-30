Денис Проценко отказался от депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные о составе депутатов Госдумы VIII созыва, согласно которому главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко отказался от депутатского мандата. Проценко останется на своем посту, а также, по предложению президента РФ Владимира Путина, возглавит комиссию по здравоохранению в партии «Единая Россия» (ЕР).

О том, что Проценко намерен отказаться от депутатского статуса, стало известно 20 сентября. Тогда об этом со ссылкой на собственные источники сообщило информагентство «Интерфакс».

Денис Проценко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами ЕР 27 сентября отмечал, что будет совмещать работу в московской больнице с должностью главы партийной комиссии по здравоохранению, для того чтобы общение с коллегами оставалось «на более глубоком уровне с точки зрения проблематики». Проценко уточнил, что намерен проводить консилиумы с врачами по всей стране и контролировать ход реализации народной программы.

По его словам, комиссия по здравоохранению станет действенным инструментом обратной связи для представителей сферы, который позволит решать проблемы с оказанием медпомощи «как надо», а не оставлять «только на бумаге».

Во время предвыборной кампании Денис Проценко проводил конференции с представителями отрасли, а 17 сентября анонсировал запуск проекта «Консилиум доктора Проценко», который, по задумке, должен стать площадкой для обмена мнениями и предложениями не только от врачей, но и от волонтеров и общественников.

После объявления итогов выборов в Госдуму VIII созыва стало известно, что в федеральное заксобрание могут пройти сразу несколько депутатов из сферы здравоохранения, среди них, помимо Дениса Проценко, академик Александр Румянцев, колопроктолог Бадма Башанкаев, педиатры Татьяна Буцкая и Татьяна Кусайко, а также гендиректор аптечных сетей «Неофарм» Евгений Нифантьев. Также от федерального списка кандидатов на депутатское кресло претендовала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко. Все они были выдвинуты от партии «Единая Россия», которая, согласно данным ЦИК, набрала 49,83% голосов.