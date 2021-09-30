Минпромторг предложил предоставить производителям и импортерам больше данных о маркированных ЛС

Производители и импортеры лекарств получат больше сведений о своем препарате из системы мониторинга за оборотом товаров. Данные можно будет получить в виде отчета не чаще одного раза в неделю.
Минпромторг предлагает расширить объем информации, которую производители и импортеры маркированных товаров смогут получать из государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров. Соответствующий проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения на портале правовой информации.
Проектом предлагается ряд изменений в Правила обеспечения доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В частности, речь идет о более широком доступе производителя и экспортера к сведениям об обороте товара:
- наименовании владельца товара;
- идентификационном номере налогоплательщика владельца товара;
- типе операции (принято от участника оборота товаров, передано участнику оборота товаров, скорректировано по предыдущему периоду, выведено из оборота путем реализации (продажи), выведено из оборота по иным основаниям);
- общее количество товаров за отчетный период.
Доступ к сведениям обеспечивается производителю и импортеру, зарегистрированным в информационной системе мониторинга, в виде агрегированных отчетов не чаще одного раза в неделю с возможностью выборки за одни сутки путем их размещения в личном кабинете.
«На этапе запуска СМДЛП производителям обещали, что они смогут отслеживать каждую пачку маркированного лекарственного препарата, – сказал «ФВ» председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев. – Предполагалось, что они смогут реструктурировать свои расходы, сэкономить на приобретении некоторых данных для целей маркетинга. Но до сих пор эта цель так и не достигнута. Временной лаг получения сведений, предлагаемый в проекте, великоват. Непонятно, почему нельзя делать выгрузку чаще, ведь такая техническая возможность точно есть».
По словам Дмитриева, в рамках общественного обсуждения проблем СМДЛП отраслевыми объединениями неоднократно говорилось о необходимости расширения набора сведений из ФГИС для эмитентов кодов. В частности, в августе этого года была озвучена инициатива, чтобы для оптимизации своей цепочки поставок и бесперебойного обеспечения населения лекарственными средствами эмитенты могли бы получать данные по движению товара от владельца к владельцу.
«ФВ» направил запрос в ЦРПТ с просьбой прокомментировать обсуждаемый проект.
Фото: Екатерина Погонцева
Екатерина Погонцева
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