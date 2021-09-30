AstraZeneca купит занимающуюся редкими заболеваниями компанию Caelum

AstraZeneca покупает компанию Caelum Biosciences, которая занимается разработкой препаратов против редких заболеваний. Сумма сделки составит 500 млн долл.

AstraZeneca получит полный контроль над компанией Caelum Biosciences в рамках сделки на сумму в 500 млн долл., пишет Reuters.

В 2019 году компания Alexion приобрела миноритарный пакет акций Caelum. Но в начале этого года AstraZeneca купила Alexion за 39 млрд долл. Это стало крупнейшей сделкой для шведско-британской компании с момента ее основания.

Теперь AstraZeneca заплатит 150 млн долл., чтобы купить оставшуюся долю в Caelum, которой он еще не владеет. Также она выплатит до 350 млн долл. по достижении Caelum определенных финансовых и регуляторных этапов.

Терапия, направленная на улучшение функций органов у пациентов, в июне получила ускоренный статус рассмотрения от регулирующих органов США.

«Учитывая, что среднее время выживания после постановки диагноза составляет менее 18 месяцев, существует острая необходимость в новых методах лечения этого разрушительного заболевания», — говорится в заявлении генерального директора Alexion Марка Дюнуайера.

«CAEL-101 может стать первой терапией, направленной на удаление амилоидных отложений из тканей органов, улучшение функции органов и, в конечном итоге, продление жизни этих пациентов», — добавил он.

По словам AstraZeneca, около 20 тыс. человек в США, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании живут с этим заболеванием.

Николай Соколов

pharmvestnik