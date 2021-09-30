Регионы рассказали о готовности к внедрению системы электронных рецептов

К 2023 году все регионы России должны внедрить систему электронного рецепта. В сентябре некоторые территории уже представили свои разработки, рассказав о них на конференции «ФВ» «PROекции Будущего».

Регионы начинают активную подготовку к внедрению системы электронных рецептов. Об этом их представители рассказали на конференции «PROекции Будущего: Объемный взгляд на отрасль», организованной «ФВ» и «Бионикой Медиа».

Своими подходами к инновациям поделились Белгородская, Кемеровская и Нижегородская области. Последний регион обратил отдельное внимание на участие в системе коммерческих компаний.

Готовы ли регионы к внедрению системы? Почему некоторые из них опасаются коммерческих компаний?

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik