Центр Чумакова оценил уровень защиты «КовиВака» от коронавируса в 98,4%

Уровень защиты от заражения COVID-19 у вакцины «КовиВак», разработанной Центром имени Чумакова, составляет 98,4%, заявили в самом учреждении. При этом от тяжелой формы заболевания эта вакцина защищает на 99,1%, отметили в центре.

Вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает пациента от заражения коронавирусом и на 99,1% — от тяжелой формы болезни. Об этом заявила директор по качеству Центра имени Чумакова Александра Синюгина, сообщает ТАСС. По ее словам, обе дозы этой вакцины уже получили больше 500 тыс. россиян.

«Выработка нейтрализующих антител у <…> вакцины «КовиВак» ниже, чем у векторных и РНК-вакцин, это напрямую связано с типом вакцины, но никак не с качеством производимой продукции. На вакцину «КовиВак» вырабатываются антитела, содержащие в себе информацию о всех белках вируса, и формируется иммунная память на всю структуру вирусного агента, что позволяет даже при небольшом количестве антител иметь эффективную защиту против этой инфекции», — рассказала Синюгина.

Она отметила, что во время I/II фазы клинических испытаний вакцины ученые установили, что «КовиВак» вызывает сероконверсию антител в 85% случаев по результатам реакции нейтрализации коронавируса.

Центр имени Чумакова с 28 августа по 22 сентября закрывал на модернизацию площадку, где выпускается сырье для «КовиВака». Сейчас производство препарата налажено на новом оборудовании, которое поможет нарастить мощности в 2—2,5 раза.

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