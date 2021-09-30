«Полисан» будет выпускать 40 млн доз «Спутника V» и «Спутника Лайт» в год

В Петербурге компания «Полисан» запустила новую линию производства вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», ежегодно будет выпускаться до 40 млн доз этих препаратов. В ГРЛС «Полисан» не указан как производитель этих вакцин.

Фармкомпания «Полисан» из Санкт-Петербурга запустила новую производственную линию, на которой ежегодно будут производиться до 40 млн доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, участвовавший в запуске линии, отметил, что это вторая после «Биокада» площадка, которая будет выпускать вакцины от COVID-19. Инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности превышают 1,5 млрд руб. По словам Беглова, часть вакцин планируется поставлять на экспорт.

В июне во время ПМЭФ-2021 «Полисан» и «Биокад» подписали меморандум о развитии производства лекарств в Петербурге. Объем инвестиций в проект составил 5,8 млрд руб.

В ГРЛС «Полисан» не указан как производитель вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Фото: gov.spb.ru

Григорий Дубов

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