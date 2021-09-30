В FDA был назначен новый глава Отдела по экспертизе вакцин

В FDA был временно назначен новый глава Отдела вакцин Питер Маркс, который ранее занимал должность директора Центра по оценке и изучению биологических препаратов. Он сменит на посту Мариону Грубер и Филипа Краузе, выступавших против одобрения бустерных вакцин.

Высокопоставленное должностное лицо в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Питер Маркс был назначен главой Отдела по изучению и экспертизе вакцин. Об этом пишет New York Times.

В своем письме, направленном сотрудникам FDA, Маркс сообщил, что он сменит на этом посту Мариону Грубер и ее заместителя Филипа Краузе, которые планировали покинуть регулятор в конце этого года. Причина их ухода неизвестна. В течение нескольких десятилетий они проводили экспертизу различных вакцин.

Ранее Маркс занимал должность директора Центра по оценке и изучению биологических препаратов при FDA. По его словам, он будет исполнять обязанности главы отдела временно.

Грубер и Краузе в последнее время активно выступали против одобрения бустерных прививок от коронавируса. В начале этого месяца они опубликовали заявление в медицинском журнале Lancet, в котором говорится, что сегодня нет убедительных аргументов в поддержку необходимости введения дополнительной дозы вакцины, и высказывается призыв собрать больше данных по этому вопросу и провести общественные дискуссии. Их позицию разделили многие независимые ученые, в том числе из Всемирной организации здравоохранения, которые заявили, что противоковидные вакцины по-прежнему обеспечивают мощную защиту от тяжелой формы COVID-19.

В конце концов FDA выдало разрешение на применение бустеров вакцины Pfizer/BioNTech среди пожилых людей, лиц, принадлежащих к группе риска или подвергающихся риску заражения на рабочем месте. Президент США объявил о том, что дополнительную дозу смогут получить более 60 млн американцев уже в ближайшие месяцы.

Регулятору вскоре предстоит принять более важные решения, одним из которых является вопрос одобрения вакцины Pfizer/BioNTech среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. На днях компании предоставили FDA данные фазы II/III исследований, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Владимир Заболотских

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