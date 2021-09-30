В августе объем производства лекарств в России к прошлому году увеличился на треть

Суммарный объем производства лекарств в России с января по август 2021 года составил 384,7 млрд руб. Показатель рублевой динамики относительно аналогичного периода 2020 года достиг 23,2%, подсчитали аналитики RNC Pharma. Натуральные объемы выпускаемой продукции продолжают находиться в отрицательной зоне -14,7%, всего компании отгрузили 2,65 млрд упаковок. При этом динамика в минимальных единицах дозирования составила -5%, в обращение поступило 51,2 млрд МЕД.

Итоги августа 2021 года были заметно лучше средних темпов развития фармпрома за последние восемь месяцев, cчитают аналитики RNC Pharma. Так, денежный объем производства ЛП составил 57,3 млрд руб., что на 32,1% больше, чем годом ранее, а динамика в упаковках вообще впервые за последние шесть месяцев смогла выйти за пределы «минусовых» значений, прирост зафиксирован на уровне 1,1%. В минимальных единицах дозирования (МЕД) относительно августа 2020 года рост составил 20,1%.

По итогам января – августа сохраняется неравномерность динамики производства в отношении Rx и ОТС препаратов, так, если проводить расчеты в упаковках, то категория безрецептурных ЛП относительно января – августа 2020 года демонстрирует -20%, тогда как Rx-группа сократилась на 8,5%. При этом за минувший год существенно изменился формат упаковок, изменения касались обеих товарных категорий, но все же процесс укрупнения потребительских упаковок для группы ОТС был намного более выраженным. При проведении расчетов в МЕД динамика между категориями различается уже не в разы, в минимальных единицах безрецептурные препараты потеряли за год 6%, рецептурная группа сократилась на 4,5%.

Из числа TOP20 компаний-производителей Rx-препаратов кратными показателями динамики показали только два предприятия. Это «Медгамал» (филиал «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи») за счет производства «Спутник V» и «Спутник Лайт», за год отгрузки с собственной и контрактных площадок выросли в упаковках в 212 раз.

Второй заметный результат показал «Велфарм», за год производителю удалось удвоить объем отгрузок. Основной хит компании – «Азитромицин», это не только ключевой продукт, на который приходилась каждая седьмая произведенная упаковка, но и абсолютный лидер с точки зрения прироста отгрузок, за год они увеличились в 29 раз. Также внушительную динамику показала инъекционная форма «Диклофенака», здесь за год выпуск вырос в 23 раза.

Хуже всего из числа топовых компаний дела шли у «Дальхимфарм», здесь прирост зафиксирован на уровне -15% (в упаковках), в основном спад производства был связан с выпуском препарата «Димедрол», отгрузки которого за год сократились на 73%.

В группе лидеров по производству ОТС препаратов максимальная динамика зафиксирована по компании «Валента», относительно января – августа 2020 года натуральные объемы отгрузок выросли на 55%, прирост обеспечили препараты «Граммидин» (в 2,8 раза) и «Тримедат» (в 2,7 раза). Аналитики отмечают, что компания смогла сохранить на достаточно высоком уровне производство «Ингавирина», за год он потерял всего 2%.

Второй с точки зрения динамики отгрузок хороший результат показывает «Фармстандарт» (+29%), в основном он обеспечен препаратами «Ацетилсалициловая кислота» (рост в 2,2 раза) и «Арбидол» (рост в 2,1 раза).

Худший результат в TOP20 показал «Гиппократ» (-80% в упаковках), здесь падали отгрузки всех продуктов, максимальное снижение показали настойки боярышника и пустырника, а также спиртовой раствор салициловой кислоты.

Объем производства лекарственных препаратов в России (включая производство иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за январь 2020 г. – август 2021 г. в натуральном (упаковки) и денежном выражении (руб., включая НДС)

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