Сервис Apteka.ru вошел в двадцатку ведущих онлайн-ритейлеров социальных медиа в 2021 году

Компания Brand Analytics составила рейтинг онлайн-ритейлеров социальных медиа в 2021 году.

В ТОП-50 компаний рынка e-commerce, которые наиболее активно обсуждались пользователями в русскоязычных социальных медиа в первом полугодии 2021 года, сервис Apteka.ru занимает 11 место.

В категории фарма сервис Apteka.ru второй год подряд занимает лидирующую позицию, продолжая опережать конкурентов. Как сообщают авторы рейтинга Brand Analytics, сейчас фарма входит в топ крупнейших рекламодателей в сегменте e-commerce и находится на втором месте по объемам инвестиций в медиа после food-ритейла. Благодаря этому растет не только интерес, но и доверие к покупке лекарств онлайн.

Всего для исследования рынка e-commerce было проанализировано более 100 компаний и по отобранным 50 составлен рейтинг самых популярных онлайн-ритейлеров среди русскоязычных пользователей в социальных медиа.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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