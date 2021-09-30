Росздравнадзор не одобрил проект онлайн-продажи рецептурных лекарств в Москве

Проект постановления о проведении в Москве эксперимента по торговле рецептурными лекарствами дистанционным способом требует «существенной доработки». Такой вывод сделали эксперты Росздравнадзора по итогам рабочего совещания с представителями ПАО «Сбербанк» и правительства Москвы. Копия документа с выводами службы имеется есть у «ФВ».

Суть эксперимента в Москве

Как уже сообщал «ФВ», в июне Сбербанк и правительство Москвы выступили с единым предложением провести в столице эксперимент по дистанционной продаже лекарств по рецепту, сформированному в форме электронного документа.

Проект постановления (имеется в распоряжении «ФВ») предполагает проведение эксперимента с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года.

С чем не согласился Росздравнадзор

Рабочее совещание с представителями ПАО «Сбербанк» и правительства Москвы Росздравнадзор провел по поручению зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. По мнению службы, «существенной доработки» требует пункт, в котором прописаны требования к участникам эксперимента, а также некоторые другие пункты.

Как следует из проекта, к эксперименту следует допустить аптечные организации, которые имеют:

лицензии на оптовую и розничную торговлю лекарственными препаратами (не менее одного года);

разрешение на розничную торговлю дистанционным способом;

оборудованные помещения для хранения сформированных заказов;

сайт и мобильные приложения;

собственную курьерскую службу с оборудованием для доставки термолабильных препаратов;

систему электронных платежей;

собственную информационную систему, интегрированную с автоматизированной системой города Москвы ЕМИАС.

При этом участие ИП в данном проекте постановления исключается.

В своем заключении Росздравнадзор предложил провести рабочее совещание с участием сотрудников Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медизделий, Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава.

Разные проекты

Стоит отметить, что проект постановления от Сбербанка касается возможности проведения эксперимента только на территории Москвы. Как ранее сообщал «Интерфакс», письмо, направленное в правительство, было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Сбербанка Германом Грефом. Московское правительство хотело устанавливать требования к потенциальным участникам эксперимента и информационному взаимодействию между ними.

В свою очередь Белгородская область, которая еще в апреле заявляла о своей готовности к эксперименту по онлайн-продаже рецептурных препаратов, пошла по пути обращения в Минэкономразвития.

Ведомство разработало законопроект, который опубликован на портале regulation.gov.ru. Он позволяет сразу нескольким регионам продавать рецептурные лекарства. Это планировалось сделать с применением механизма экспериментально правового режима (ЭПР). О своей готовности участвовать в нем заявляли не только крупнейшие аптечные сети, но и маркетплейсы.

При первом рассмотрении Минздрав его не поддержал и вернул на доработку.

«ФВ» отправил запрос в ПАО «Сбербанк» с просьбой пояснить необходимость создания отдельного проекта постановления по проведению эксперимента по онлайн-торговле рецептурными препаратами в Москве.

Запросы также отправлены в Минздрав, Росздравнадзор и Департамент здравоохранения Москвы.

Оксана Баранова

pharmvestnik