Biogen обвинили в благотворительности ради «подсаживания» пациентов на препараты

На Biogen подали иск, обвинив в «подсаживании» пациентов на препараты от рассеянного склероза. Компания оплачивала за пациентов расходы на врачей в рамках государственных страховых программ, из-за чего тем становилось проще получить доступ к лекарственным средствам. Оплата происходила через благотворительные фонды.

Страховая компания Humana подала иск на фармацевтического гиганта Biogen, об этом пишет FiercePharma. Humana заявляет, что Biogen пыталась увеличить продажи препаратов от рассеянного склероза «Тизабри», «Авонекс» и «Текфидера», «подсаживая» на них пациентов.

По словам Humana, для этого Biogen оплачивала пациентам расходы на врачей, которые заложены в плане медицинского страхования, «под видом благотворительных пожертвований». В США при посещении врачей по программе страхования нужно оплатить специальный счет – copay, его и обеспечивала компания.

По словам Humana, эти счета могут составлять тысячи долларов на пациента, но они составляют «крошечную долю» от общей стоимости препаратов, которые им в итоге выписывали. То есть, потратив несколько тысяч долларов на пациента в год, компания могла потом заработать на нем от 50 тыс. до 80 тыс. долл. – столько стоит годовой курс этих лекарственных средств.

Покупать у Biogen эти средства для того, чтобы распределять их по государственной страховке, должна была Humana. Она заявляет, что в период с 2011 по 2019 год потратила более 2,3 млрд долл. на препараты Biogen для лечения рассеянного склероза и добивается «возмещения этой переплаты». Представитель Biogen сказал, что компания не комментирует идущий судебный процесс.

Федеральное правительство США отмечает, что производители препаратов не могут оплачивать счета пациентам по программе Medicare. В последние годы оно подало иски на многие ведущие компании отрасли. В конце прошлого года Biogen согласилась урегулировать аналогичные обвинения со стороны федеральной прокуратуры за 22 млн долл.

После того, как Biogen заключила эту сделку, представитель компании заявил, что компания «не согласна с мнением правительства в отношении фактов, и считает, что ее поведение было правильным». Biogen считает, что «независимые программы благотворительной помощи помогают пациентам вести более здоровый образ жизни».

Николай Соколов

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