Обнаруженные на нелегальном складе лекарства предназначались пациентам больниц и льготникам

Лекарства, изъятые на нелегальном складе московской аптеки, могли быть украдены из государственных медицинских учреждений разных регионов. Система маркировки не помогает в полной мере решить эту проблему, считают эксперты. Они оценивают нелегальный рынок препаратов в 15–20 млрд руб. в год.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения в одной из московских аптек склада с фальсифицированными дорогостоящими лекарствами, следователи выяснили, что препараты могли быть украдены из государственных медицинских учреждений разных регионов примерно по одной и той же схеме, пишет газета «Ведомости».

По словам источника издания, на складе, который, как выяснил «ФВ», принадлежит аптечному пункту «Нью фарма – 2», найдено более 25 наименований лекарств. Большинство упаковок, как следует из СМДЛП, было выдано льготникам и пациентам больниц. Так, четыре упаковки препарата «Плегриди» (Biogen), который используется для лечения рассеянного склероза, были отпущены в марте 2021 года в Тольяттинской городской поликлинике № 2 по льготным рецептам. Ее представитель заявил, что информации о том, как эти лекарства в итоге оказались на складе московской аптеки, у медучреждения нет.

Семь упаковок противоопухолевого препарата «Ацеллбия» (Biocad) были либо также отпущены по льготному рецепту, либо выданы для медицинского применения (для лечения находящегося в учреждении пациента) в госаптеках «Ленфарм» Ленинградской области, Центре лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы и Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России. Это произошло, по информации источника издания, весной и летом 2020 года.

Две упаковки противоопухолевого «Опдиво» (Bristol-Myers Squibb) в июле 2021 года были выданы для медицинского применения в Саратовском областном клиническом онкологическом диспансере, пачку «Эниксума» («Фармфирма «Сотекс»), предназначенного для профилактики венозных тромбозов, в октябре прошлого года отпустили в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края.

Все эти лекарства считаются дорогостоящими. Однако на складе оказались и недорогие препараты – упаковки плодов боярышника и успокоительного сбора «Фитоседан», по данным системы маркировки, они были выданы в мае для медицинского применения в Московском доме ветеранов (пенсионеров) войны и Вооруженных сил.

Как писал «ФВ», часть фигурантов дела о фальсификате дорогостоящих препаратов дали признательные показания. Фармпроизводитель, чье название было указано на упаковках, классифицировал их как подтвержденный фальсификат, сообщала пресс-служба СКР.

Это не первый выявленный случай такого рода. По оценке RNC Pharma, нелегальный оборот лекарств в России составляет порядка 15–20 млрд руб. в год. Эту проблему должна была решить запущенная в 2020 году система маркировки лекарств, но эксперты считают, что она не поможет избавиться от нелегального рынка полностью.

Елена Сидорова

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