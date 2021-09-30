Частные клиники Индии начали отказываться от закупок Спутника V

Крупные индийские частные клиники стали отменять заказы на российскую вакцину «Спутник V». Это связано с тем, что в стране достаточно других вакцин от коронавирусной инфекции, которые население может получить бесплатно (Covaxin от Bharat Biotech и Covishield от AstraZeneca), сообщает Reuters со ссылками на чиновников местной системы здравоохранения. В медорганизациях отказ от Спутника V аргументируют трудностями его хранения. Крупные индийские частные клиники стали отменять заказы на российскую вакцину «Спутник V». Это связано с тем, что в стране достаточно других вакцин от коронавирусной инфекции, которые население может получить бесплатно (Covaxin от Bharat Biotech и Covishield от AstraZeneca), сообщает Reuters со ссылками на чиновников местной системы здравоохранения. В медорганизациях отказ от Спутника V аргументируют трудностями его хранения.

Больница в городе Пуна списала 2,5 тысячи доз российской вакцины, клиника Avis Hospitals – 10 тысяч доз, еще одна медорганизация отказалась от комментариев международному информагентству. Спрос местного населения на российскую вакцину также невелик: по оценкам Медицинского колледжа города Пуна, всего 1% проживающих в Индии человек намереваются привиться Спутником V.

Объем запланированного производства Спутника V в Индии – порядка 850 млн доз в год, однако при низком спросе, вероятнее всего, придется прибегнуть к экспорту российского препарата, считают источники Reuters. По данным индийской компании Dr. Reddy’s Laboratories, только 943 тысячи дозы Спутника V были введены пациентам в частных клиниках. В государственных медучреждениях эта вакцина не используется, там можно бесплатно привиться вакцинами Covishield от AstraZeneca и Covaxin от Bharat Biotech. По данным министерства здравоохранения Индии, с мая по сентябрь 2021 года только 6% от всех вакцин, производимых в стране, было использовано в частных клиниках.

В Индии в основном используют вакцину Covishield (на нее приходится 88%), так как она не требует особых условий хранения, тогда как Спутник V в стране необходимо хранить при температуре -18°С. Также отмечается, что российская вакцина на 47% дороже, чем препарат от AstraZeneca.

Спутник V, разработанный НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрирован в Индии по ускоренной процедуре 12 апреля 2021 года, вакцинация этим препаратом началась в стране 14 мая. Соглашения о производстве Спутника V в Индии заключены Российским фондом прямых инвестиций с Gland Pharma, Stelis Biopharma,Virchow Biotech, Morepen Laboratories, Panacea Biotec, Dr Reddy’s Laboratories, Hetero Biopharma и Serum Institute of India (выпускает также вакцину Covishield от AstraZeneca и препарат Соvovax от Novavax).

В начале сентября 2021 года использование вакцины «Спутник V» также прекратила Словакия. В марте 2021 года страна закупила 200 тысяч доз препарата, но 160 тысяч впоследствии продала обратно в Россию. Использование российской вакцины привело к политическому кризису и кадровым перестановкам в правительстве страны.