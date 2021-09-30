Шестой министр здравоохранения Крыма отправлен в отставку

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 29 сентября сообщил об отставке министра здравоохранения региона Александра Остапенко, который занимал этот пост с октября 2020 года и был шестым по счету главой ведомства с момента вхождения Крыма в состав России. О причинах увольнения Остапенко не сообщается. Врио руководителя Минздрава назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский.

В соцсетях в комментариях к постам Сергея Аксенова об отставке Остапенко пользователи высказывают недовольство в связи с «провалом» при закупках лекарств для льготных групп населения, а также говорят об очередях в местных поликлиниках.

Пост руководителя Минздрава Крыма временно займет Константин Скорупский. По словам главы республики, его кандидатура также будет подана на согласование в Минздрав РФ. О Скорупском известно немного. В 1999 году он окончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского в Симферополе. В 2008 году завершил обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Работает в должности главврача в Судакской городской больнице.

О назначении Александра Остапенко на должность министра здравоохранения Республики Крым стало известно в конце сентября 2020 года. Он пришел на смену Игорю Чемоданову, который пробыл на этом посту чуть больше года. Чемоданов был отправлен в отставку в том числе из-за возросших в соцсетях обращений от граждан по поводу отказа в госпитализации пациентам с подтвержденной внебольничной пневмонией и COVID-19.

По состоянию на 29 сентября в Крыму выявлено 378 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зафиксировано 78 870 случаев, выздоровели 67 781 пациент. Сейчас в регионе амбулаторное лечение проходят 4 701 человек, стационарное – 3 002 человека.

За последнюю неделю в правительстве Крыма произошло сразу несколько отставок. В частности, посты оставили вице-премьер республики Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Позднее стало известно, что они задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Также в отставку ушел министр транспорта региона Евгений Исаков.

По подсчетам Vademecum, в 2020 году постов лишились 30 руководителей региональных органов здравоохранения. Где-то ротации произошли «планово», а в каких-то регионах чиновники были уволены из-за уголовных преследований. Кадровые перестановки продолжились и в 2021 году. Например, в июле ротация кадров произошла в Тульской области, в августе – в Пензенской области, в сентябре – в Удмуртской Республике.