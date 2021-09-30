В Минздраве Челябинской области прошли обыски по делу о поставке томографов по завышенной цене

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, следствие подозревает чиновников областного Минздрава в злоупотреблениях при закупках медоборудования по нацпроекту «Здравоохранение». В частности, в апреле и мае 2020 года регион приобрел три мультиспиральных компьютерных томографа Optima CТ540 стоимостью 46,5 млн, 47 млн и 47,5 млн рублей каждый. По мнению правоохранительных органов, общая стоимость закупки была превышена на 27 млн рублей.
В Министерстве здравоохранения подтвердили проведение обысков, сообщив о заинтересованности «в объективном результате следственных действий» и пообещав оказывать «все необходимое содействие» правоохранительным органам.
По данным издания Znak.com, обыски прошли и у поставщиков оборудования. В поле зрения правоохранительных органов попали компании ООО «Регион-Сервис», ЗАО «Медсервис-Регион» и ООО «Урал Мед Резерв». В ходе следственных действий были изъяты бухгалтерские документы.
Как следует из ЕИС в сфере закупок, 20 апреля 2020 года Минздрав Челябинской области заключил контракты на поставку двух КТ с ООО «МКД» и ООО «Урал Мед Резерв» на 46,7 млн и 47 млн рублей, 27 апреля – с ООО «Регион-Сервис» на 47,5 млн рублей, 29 апреля – с ООО «Медпроект-Зауралье» за 46,5 млн рублей, 6 мая 2020 года – с ООО «Регион-Сервис» за 60 млн рублей.
Фото: irksib.ru