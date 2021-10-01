У «Фармасинтеза» сменился гендиректор

В компании «Фармасинтез» назначен новый генеральный директор — Игорь Мороз. Он раньше не работал в фармацевтической сфере.

Новым генеральный директором компании «Фармасинтез» стал Игорь Мороз. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК.

До этого с сентября 2019 года должность руководителя компании занимал Евгений Орачевский.

«На разных этапах развития компании стоят разные задачи. Орачевский выполнил задачи, которые перед ним стояли. В начале года были запущены новые проекты, и теперь надо заниматься непосредственно производством, его оптимизацией и прочим, чтобы эффективнее и больше производить. Игорь Мороз — более подходящая кандидатура для этой работы. Он из производственной сферы, поэтому химию знает, производство и регуляторику знает», — прокомментировал «ФВ» новое назначение владелец компании Викрам Сингх Пуния.

Согласно данным СПАРК, Мороз ранее возглавлял компании, не связанные с фармацевтикой. Они в основном занимались производством и торговлей напитков, в том числе алкогольных. Все действующие компании, которыми руководил Мороз, так или иначе принадлежат ПАО «Белуга Групп», которая занимается торговлей алкогольной продукции, в том числе одноименной водки.

Летом «Фармасинтез» сообщал, что планирует инвестировать более 4 млрд руб. в производство более 30 наименований кардиопрепаратов на базе компании «Фармасинтез-Тюмень». В этом году компания также планирует запуск производства гормональных препаратов.

Фото: pharmasyntez.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik