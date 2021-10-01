ЕЭК разработала план мероприятий по обеспечению стран ЕАЭС стратегически важными лекарствами

ЕЭК выставила на общественное обсуждение план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств — членов ЕАЭС стратегически важными лекарствами и фармсубстанциями, производство которых должно быть обеспечено на территории союза до 2024 года.

Для стимулирования развития фармацевтической промышленности Евразийская экономическая комиссия разработала и выставила на общественное обсуждение проект распоряжения Евразийского межправительственного совета «Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств — членов ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года». Об этом заявила официальный представитель ЕАЭК Ия Малкина во время брифинга, опубликованного в Facebook.

План, в частности, предусматривает:

проработку вопроса формирования перечня лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в союзе до 2024 года;

подготовку предложений по мерам таможенно-тарифного регулирования в отношении фармсубстанций и отдельных видов товаров для производства на территориях государств — членов ЕАЭС лекарств и фармсубстанций;

проработку вопроса организации совместных производств вакцин, в том числе против коронавирусной инфекции на территориях государств-членов;

проработку механизмов поддержки кооперационных проектов в производстве лекарств с учетом обязательств государств-членов в соответствии с международными договорами.

Обсуждение документа продлится до 13 октября.

Елена Сидорова

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