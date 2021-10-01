MSD купит Acceleron и покончит с зависимостью от «Китруды»

MSD станет финальным покупателем компании Acceleron, сумма сделки составит 11 млрд долл. Аналитики пишут, что это приобретение поможет MSD снизить свою зависимость от противораковой «Китруды», но новые препараты, скорее всего, вызовут вопросы со стороны регуляторов.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) станет покупателем компании Acceleron, об этом сообщается на сайте компании. Сумма сделки составит 11 млрд долл. FiercePharma сообщает, что в случае успеха сделки MSD получит права на одобренный FDA препарат против анемии Reblozyl, который Acceleron продает вместе с Bristol Myers Squibb.

Более важным активом, как пишет издание, будет sotatercept, экспериментальный препарат для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Однако этот препарат может создать проблемы для соглашения со стороны регуляторов, заявили аналитики SVB Leerink Дайна Грейбош и Джеффри Поргес.

MSD уже присутствует на рынке ЛАГ в с 2014 года. У компании есть препарат «Адемпас», а другой препарат, MK-5475, сейчас проходит II/III фазу испытаний. Аналитики пишут, что sotatercept имеет принципиально другой принцип действия и может вызвать повышенное внимание со стороны регулирующих органов, а это может отложить заключение сделки.

По словам Поргеса, sotatercept теоретически способен достичь пикового объема продаж на сумму в более чем 2 млрд долл., что составляет около двух третей от текущей стоимости Acceleron. Это будет вдвойне выгодно для MSD, поскольку сейчас компания хочет диверсифицировать свои доходы, большая часть которых приходится на препарат «Китруда» против рака.

В 2026 году примерно половина продаж MSD будет приходиться на «Китруду». Сделка с Acceleron снизит этот процент до 48%, если sotatercept будет успешно запущен к 2024 году, прогнозирует Грейбош.

pharmvestnik