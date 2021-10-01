Фармацевты против онлайн-продаж лекарств

Российские онлайн-продажи лекарств выросли до 94 млрд рублей – на 28,5% больше, чем за первую половину 2020 года. При этом в общем рынке продаж лекарств e-commerce занял только 14% рынка. Стремительный рост этого сегмента беспокоит фармацевтов, следует из опроса, проведенного в сообществе «Фарма РФ».

На рынке электронной торговли лекарственными препаратами становится все больше игроков. Помимо самих аптек к онлайн-продажам подключаются и непрофильные игроки, например, вторая по величине в России розничная сеть “Магнит” активно развивает направление “Магнит-Аптеки”. Эта тенденция не нравится фармацевтам: 59,4% фармацевтов, принявших участие в опросе в сообществе “Фарма РФ”, считают, что дистанционная торговля не гарантирует качества лекарств для потребителя. Еще 27,7% респондентов считают, что, хотя в принципе покупка лекарств через интернет и безопасна, но точно «не в том виде, в котором сейчас организовано». И только 12,9% считают онлайн-торговлю лекарствами безопасной для покупателей. 59,7% респондентов сами не стали бы приобретать лекарства онлайн (против 34,7% тех, кто готов к такому формату).

При этом, 27,4% респондентов говорят, что их аптеки уже занимаются дистанционной продажей лекарств, 16,9% говорят, что планируют. Развитию дистанционной торговли препаратами, по мнению участников исследования, в первую очередь мешают значительные расстояния в сочетании с низким уровнем развития логистической структуры, так считает 20,4% респондентов, а недостаточное развитие IT-технологий винят 18%. Помимо технических причин есть и человеческий фактор: 17,6% считают, что причина в том, что люди хотят покупать лекарства привычным способом. И они правы: по данным ВЦИОМ, только 4% россиян чаще заказывают лекарства через интернет, 80% продолжают ходить в аптеку.

Основные причины такого отношения к дистанционной торговле понятны: фармацевты опасаются потерять работу и переживают за «честь мундира». Хотя 54% опрошенных считают, что дистанционная торговля лекарственными препаратами существенно потеснит, но полностью не вытеснит традиционные аптеки, в комментариях виден весь спектр отношений к онлайн-продажам: «Возможно и добьют профессию, сделали из нас торгашей», «Возможно, но в отдаленном временном периоде, когда и профессия врача умрет!!», «Интернет-торговля лекарствами разрушит фармацевтическое дело», «ОДНОЗНАЧНО, это уже происходит , профессия на грани вымирания», «профессия останется, но будет худшей версией себя», «Профессия провизора и так погибла».

Опрос проводился с 1 по 21 сентября 2021 года в сообществе «Фарма РФ», в нем приняли участие 523 человека.

gxpnews