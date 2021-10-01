Производителям БАД помогут адаптироваться к обязательной маркировке

«Биологические добавки к пище — это серьезный рынок, который растет стремительными темпами, — обратился к участникам мероприятия Егор Жаворонков. — В плане человеческого восприятия это хорошо, мы с вами начинаем обращать все больше внимания на свое здоровье. Но, к сожалению, рынок БАД остается серой зоной. В нашей стране биологически активными добавками может считаться тот продукт, который имеет соответствующее государственное свидетельство о регистрации от Роспотребнадзора. Все остальное – это лишь пищевая промышленность».

Докладчик подчеркнул, что маркировка коснется только той продукции, которая задокументирована и имеет соответствующее свидетельство. «Таким образом, взяв в руки упаковку и просканировав DataMatrix с помощью приложения, покупатель сможет понять, находится ли перед ним БАД или товар, который мимикрирует под биологически активные добавки», — пояснил он.

На данный момент в эксперименте по маркировке биологически активных добавок к пище участвуют 132 уникальных участника, 48 участников являются производителями и 45 – импортерами или дистрибьюторами.

«Мы проводим конференции, чтобы помочь участникам подготовиться, проработать все узкие моменты, чтобы к окончанию эксперимента все участники оборота могли безболезненно войти в обязательный этап маркировки», — прокомментировала Любовь Андреева.

Сергей Ватажицын рассказал участникам конференции о том, какие технические решения возможны для предприятий малого и среднего бизнеса. В качестве примера он подробно остановился на производстве Алтайского края, наглядно показав варианты оборудования и технического обеспечения.

Напомним, что в связи с Постановлением Правительства РФ № 673 от 29.04.2021 о начале маркировки биологически активных добавок экспериментальный этап начался 1 мая 2021 года и закончится 31 августа 2022 года. Планируется, что после этого в силу вступит этап обязательной маркировки БАД.

Чтобы помочь производителям адаптироваться в новых условиях, оператор «Честный знак» проводит вебинары. Все свои вопросы участники оборота биологически активных добавок касательно маркировки могут присылать на почту bio@crpt.ru, где им ответят специалисты товарной группы.

Материал партнера: ЦРПТ