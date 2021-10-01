Мурашко сообщил о завершении III фазы испытаний «Спутника V» среди людей старше 60 лет

Третья фаза испытаний «Спутника V» среди пожилых людей завершена, вакцина показала высокий уровень безопасности, сообщил министр здравоохранения. По его словам, Центр им. Гамалеи расширит список показаний для вакцинации.

Клиническое исследование III фазы «Гам-КОВИД-Вак» с участием пациентов старше 60 лет показало высокий уровень безопасности и эффективности вакцины, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Разработчик препарата — Центр им. Гамалеи — расширит список показаний для вакцинации.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник V». Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета», — сказал Мурашко.

Согласно данным ГРЛС, III фаза КИ заканчивается в декабре 2021 года.

Министр отметил, что вакцинация доступна во всех регионах России, запасов препарата достаточно.

«Вакцины запасов более чем на два месяца. То есть никаких препятствий для получения вакцины на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации», — сказал Мурашко.

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