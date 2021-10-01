Онлайн-ретейлеры хотят доставлять лекарства с помощью малой авиации

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявила об интересе онлайн-ретейлеров к доставке товаров, в том числе лекарств, с помощью малой авиации, сообщают «Известия» со ссылкой на обращение ассоциации к министру транспорта.

Объединение поддержало инициативу о проведении эксперимента об отмене (на три года) дорогостоящих требований для перевозок грузов на легких самолетах и госрегулирования, сосредоточив полномочия в рамках одной саморегулируемой организации (СРО). Свой интерес в АКИТ объясняют тем, что сейчас авиаперевозки для скоростной доставки редко применяются компаниями и представляют скорее премиум-опцию из-за многочисленных требований. Это, по мнению ассоциации, негативно отражается как на стоимости такой доставки, так и на спросе на нее в силу низкой покупательской способности населения.

При этом в ассоциации считают, что большая доступность малой авиации для онлайн-ретейлеров могла бы позитивно отразиться на потребителях, в том числе облегчить процесс доставки лекарств в труднодоступные регионы и территории, в которых практически отсутствуют дороги.

В АКИТ считают, что доставка через малую авиацию в экспериментальном режиме позволит снизить ее стоимость до уровня транспортировки фурами.

В поддержку инициативы о создании СРО уже высказалась исполнительный директор «СоюзФарма» Мария Литвинова. «Радует, что представители отрасли готовы брать на себя не только ответственность за качество услуги, но и регуляторную нагрузку», — заявила она «ФВ».

Руслан Мавлиханов

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