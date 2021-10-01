Правительство направит в регионы 5 млрд рублей на закупку антиковидных лекарств

Для обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов, которые лечатся от COVID-19, правительство направит дополнительно более 5 млрд руб. на закупку лекарств, что позволит обеспечить ими 1,64 млн человек.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, ежедневно выявляется более 20 тыс. новых случаев заболевания, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому под наблюдением врачей, правительство направит дополнительно более 5 млрд руб., что позволит обеспечить ими 1,64 млн человек.

«Большинство заболевших проходят лечение дома, под наблюдением врачей. По инициативе президента им предоставляются бесплатные лекарства. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку таких медикаментов более 5 млрд руб. Это позволит обеспечить препаратами свыше 1,5 млн человек», — сказал премьер-министр на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что из 29 позиций, рекомендованных Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, российские предприятия выпускают 21 препарат, среди которых противовирусные, препараты против свертываемости крови и другие.

«Наши предприятия, как и планировали, продолжают интенсивно наращивать производство. Суммарный выпуск в III квартале в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода. В абсолюте за три последних месяца это 110 млн полных комплектов доз, из которых почти 65 млн приходится на «Спутник V», — сказал министр.

Он также сообщил, что в стране есть запас масок, защитных костюмов, антисептиков и дезинфектантов. При необходимости производство можно увеличить в разы. ЛПУ полностью обеспечены рентген-аппаратами, мониторами, обеззараживателями. В резерве более 600 ИВЛ.

Ежедневно производится около 2,7 тыс. тонн медицинского кислорода.

«Горячие точки возникают там, где наиболее низкий уровень вакцинации населения», — отметил глава Минпромторга.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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