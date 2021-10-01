Эффективность вакцины AstraZeneca от COVID-19 снизилась в реальных условиях

Вакцина против COVID-19 от компании AstraZeneca показала эффективность в 74% по результатам масштабного испытания в США. Ранее компания сообщала, что препарат защищает от коронавируса на 76%.

Вакцина против COVID-19 от AstraZeneca продемонстрировала эффективность в 74% для предотвращения симптоматических случаев заболевания, об этом свидетельствуют результаты нового испытания в США. Также отмечается, что эффективность поднялась до 83,5% у людей в возрасте от 65 лет, пишет Reuters.

Общая эффективность вакцины в 74% оказалась ниже, чем промежуточный показатель в 79%, о котором британский производитель сообщал в марте этого года. Тогда AstraZeneca была вынуждена через несколько дней пересмотреть этот результат и снизить его до 76%, так как подверглась критике со стороны американских регулирующих органов.

Исследование учитывало данные более чем 26 тыс. людей в Соединенных Штатах, Чили и Перу, которые получили две дозы вакцины с интервалом примерно в месяц. Результаты были опубликованы в New England Journal of Medicine.

Не было зафиксировано случаев тяжелого или крайне тяжелого COVID-19 среди более чем 17 тыс. участников, получивших вакцину. В группе плацебо зафиксировали 8 таких случаев на 8,5 тыс. добровольцев. Также были зафиксированы два случая смерти в группе плацебо, но среди вакцинированных смертей не было.

«Я была приятно удивлена, — сказала о результате исследования специалист по вакцинам из Университета Джона Хопкинса Анна Дурбин. – Она [вакцина] также хорошо защищает от тяжелых форм заболевания и госпитализации».

Также не было зарегистрировано случаев редкого побочного эффекта свертывания крови, который называется тромбозом с тромбоцитопенией. Ранее о связи такого явления и вакцины AstraZeneca сообщала EMA.

В конце июля AstraZeneca заявила, что планирует подать заявку на полное одобрение в американское FDA. Главный исполнительный директор компании Паскаль Сорио выражал надежду, что вакцина все еще может сыграть важную роль в процессе вакцинации в Соединенных Штатах, даже несмотря на то, что процесс регистрации вакцины длится уже очень долго.

Николай Соколов

pharmvestnik