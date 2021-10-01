«ФармВИЛАР» наращивает мощности по производству АФС

Компания ООО Научно-производственное объединение «ФармВИЛАР», которая с 2008 года занимается разработкой и производством готовых лекарственных форм и активных фармацевтических ингредиентов, активно участвует в программе по импортозамещению, наращивая мощности и совершенствуя технологическое оснащение своей производственной площадки. Так в 2021 году был открыт новый современный цех по производству сухих растительных экстрактов по уникальной технологии, разработанной специалистами НПО «ФармВИЛАР».

С момента основания компании одним из главных направлений ее профессиональной деятельности стали стандартизация и производство сухих и жидких экстрактов из лекарственных растений, на базе знаний и многолетнего опыта в области фитохимии.

Создание нового цеха обосновано возросшим в последние годы как со стороны научного сообщества, так и со стороны потребителей, интереса к препаратам на основе лекарственных растений. На протяжении многих лет фитопрепараты хорошо зарекомендовали себя высокой степенью безопасности и доказанной эффективностью при наличии в рецептуре биологически активных веществ (БАВ), полученных из фармакопейных растений. Однако разработка и производство таких препаратов значительно осложняются наличием в растительных экстрактах большой вариативности БАВ, в связи с этим для производителей фитопрепаратов чрезвычайно важна их стандартизация и стабильно высокое качество.

Совместно с иностранными специалистами на территории НПО «ФармВИЛАР» был запущен цех с противоточной линией экстракции непрерывного действия, обеспечивающей производство более 150 тонн сухой субстанции в год. Современное оборудование с возможностью контроля температурного режима позволяет подобрать оптимальные условия для получения высококачественного продукта с заданным диапазоном БАВ. Экстракты производятся в соответствии с актуальными требованиями GMP, а также под контролем квалифицированных специалистов на всех этапах.

Помимо получения сухих и жидких экстрактов, НПО «ФармВИЛАР» разрабатывает и применяет современные технологии по производству других типов активных фармацевтических субстанций. Так на заводе запущено новое оборудование по микронизации, благодаря которому компания может предложить рынку продукты с различными размерами частиц в зависимости от потребности клиента, в том числе микронизированную флавоноидную фракцию гесперидина с диосмином. Также в процессе установки находится роллер-компактор для сухой грануляции. Данная высокоточная технология позволяет за короткое время создавать гранулированные АФС с контролируемым весом и плотностью гранул, даже если активный ингредиент чувствителен к влаге.

Одним из новых направлений в деятельности компании является производство субстанций в виде матричных настоек – ключевого сырья для обеспечения потребностей гомеопатических производственных компаний. В настоящее время ООО НПО «ФармВИЛАР» ­– единственный производитель такого рода субстанций на территории Российской Федерации, лицензированный по GMP. В настоящий момент компанией, совместно с партнерами, зарегистрировано 22 гомеопатические субстанции.

Базируя свою политику на принципе надежного производства субстанций и лекарственных средств высокого качества, НПО «ФармВИЛАР» планирует и дальше совершенствовать свою площадку, чтобы обеспечить фармацевтический рынок России и стран СНГ широким ассортиментом разнообразной продукции.

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