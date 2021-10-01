Фонд Baring Vostok приобрел 16% «Квадрата-С»

Производитель БАД «Квадрат-С» привлек инвестора в лице фонда Baring Vostok, купившего 16% компании. Об этом сообщили в компании «Квадрат-С». Сумма сделки не раскрывается. Полученные средства планируется направить на расширение производственных мощностей, развитие бизнеса и маркетинг. Производитель БАД «Квадрат-С» привлек инвестора в лице фонда Baring Vostok, купившего 16% компании. Об этом сообщили в компании «Квадрат-С». Сумма сделки не раскрывается. Полученные средства планируется направить на расширение производственных мощностей, развитие бизнеса и маркетинг.

В сентябре 16% в ООО «Квадрат-С» получила кипрская «Оксалис лимитед», следует из данных СПАРК-Интерфакс. Доли снизились у всех совладельцев «Квадрата-С», кроме Александра Елисеева, которому принадлежит 1%. Сейчас крупнейшая доля «Квадрата-С» – 37,4% – принадлежит Екатерине Вавиловой. Среди других совладельцев, помимо Елисеева, – Илья Вавилов и Александр Мурашов (у них по 16,8%), гендиректор Олег Комаров (12%).

«Пандемия дала толчок росту рынка биологически активных добавок в России, и мы видим, что все больше людей становятся нашими постоянными клиентами. Фонды Baring Vostok имеют огромный опыт и широкий портфель проектов в потребительском и фармацевтическом секторе, для нас важна и полезна эта экспертиза в формировании дальнейшей стратегии роста нашего бизнеса», – сообщил сооснователь «Квадрата-С» Олег Комаров.

Директор по инвестициям Baring Vostok Василий Вельдяксов отметил «производственную экспертизу и ноу-хау» компании «Квадрат-С». Он тоже указал на рост востребованности БАД в пандемию.

«Квадрат-С» основан в 2015 году. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск более 50 млн упаковок в год. В портфеле «Квадрата-С» – 220 продуктов. Выручка компании от продажи БАД в 2019 году выросла на 50%, в 2020 году – на 65%, сообщил «Квадрат-С», не называя абсолютных показателей.

Весной 2020 года «Квадрат-С» выкупил завод «Новосибхимфарм» у «Валенты», а в феврале 2021 года продал 50% «Зелдис-Фарме» – производителю и дистрибьютору товаров под брендами Librederm и «Лошадиная сила».

Фонд Baring Vostok в разное время владел пакетом акций Европейского медицинского центра, сети клиник «Семейный доктор», а также «Аптечной сети 36,6».

Фото: zen.yandex.ru

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