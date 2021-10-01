Стартап Pozvonoq начнет серийное производство отечественных межпозвонковых кейджей в 2022 году

Стартап Pozvonoq (совместное предприятие Северо-Западного наноцентра и ГК «Ортоинвест», входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ ГК «Роснано») в 2022 году начнет серийный выпуск аддитивных титановых межпозвонковых кейджей для стабилизации позвоночного столба по контрактному производству на основе технологий 3D-печати. Поставками продукции стартапа займется дистрибьюторская сеть «Альтермедика». Стартап Pozvonoq (совместное предприятие Северо-Западного наноцентра и ГК «Ортоинвест», входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ ГК «Роснано») в 2022 году начнет серийный выпуск аддитивных титановых межпозвонковых кейджей для стабилизации позвоночного столба по контрактному производству на основе технологий 3D-печати. Поставками продукции стартапа займется дистрибьюторская сеть «Альтермедика».

Межпозвонковые кейджи компании Pozvonoq производятся из биосовместимого титанового сплава с применением аддитивных технологий и применяются для лечения грыжи межпозвонкового диска, дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике, спинальных опухолей. Кейджи позволяют обеспечить оптимальную остеоинтеграцию имплантата в костную ткань пациента.

Перед запуском серийного производства линейки имплантатов стартап проведет токсико-технические испытания изделий с привлечением двух независимых лабораторий. При успешном завершении испытаний и получении регудостоверения Росздравнадзора в 2022 году компания начнет серийный выпуск медизделий.

Согласно данным Scoliosis Research Society, ежегодно в России проводится порядка 40 тысяч операций на позвоночнике, не менее четверти из них – с использованием импортных медизделий. По мнению специалистов стартапа, вывод на рынок разработанной линейки аддитивных кейджей позволит заместить около 50% имплантатов иностранного производства для спинальной хирургии. Ожидается, что стоимость готового изделия Pozvonoq при тех же эксплуатационных характеристиках будет на 30% ниже зарубежных аналогов.

В 2020 году производство готовых изделий и запуск серийного выпуска оценивались в $50–500 тысяч. Как пояснили Vademecum в компании, в настоящее время стартап не рассматривает вариант развития собственной производственной площадки: «Изготовление серийных моделей 3d-кейджей Pozvonoq будет осуществляться с использованием контрактных производств по аддитивной печати». Приобрести межпозвонковые кейджи стартапа можно будет через дистрибьюторскую сеть «Альтермедика».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «3D-кейджи» на паритетных началах принадлежит ООО «Ортоинвест» и Северо-Западному центру трансферта технологий. Выручка компании в 2020 году составила 2,6 млн рублей, чистая прибыль – 188 тысяч рублей. В качестве инвестора стартапа в 2018 году выступила компания ООО «Ортоинвест».

В октябре 2020 года «Ортоинвест» анонсировал строительство завода по выпуску линейки медизделий для травматологии и ортопедии в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». Предприятие будет выпускать МИ для хирургии позвоночника, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза, а также компоненты для эндопротезов тазобедренного и коленного суставов. Срок реализации проекта рассчитан на 10 лет, серийный выпуск медизделий начнется в 2024 году, объем инвестиций – 2,18 млрд рублей.

С июля 2020 года 100% ООО «Ортоинвест» принадлежат совладельцу ГК «Альтермедика» Сергею Искровскому.

Фото: pozvonoq.com

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