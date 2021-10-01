EMA сообщило о возможно новом побочном эффекте у вакцины J&J против COVID-19

EMA заявило о том, что обнаружил потенциальную связь между венозной тромбоэмболией (ВТЭ) и вакциной от подразделения Johnson & Johnson Jannsen. Для этого EMA изучило данные нескольких клинических испытаний, а также данные, собранные в ходе кампании по вакцинации.

ВТЭ — это состояние, при котором сгусток крови образуется в глубокой вене, обычно в ноге, руке или паху, может попасть в легкие, вызывая закупоривание кровоснабжения с возможными опасными для жизни последствиями. ВТЭ отличается от другого редкого побочного эффекта — тромбоза с синдромом тромбоцитопении (СТТ). ВОЗ уже давно признает СТТ в качестве побочного эффекта вакцины J&J, об этом говорится на сайте организации.

Агентство рекомендует указывать ВТЭ как редкий побочный эффект вакцины от J&J на этикетке препарата. Также на упаковку стоит наносить предупреждение, чтобы повысить осведомленность об этом состоянии среди медицинских работников и тех, у кого есть повышенный риск развитяи ВТЭ. EMA отмечает, что ВТЭ должно указываться на этикетке вакцин J&J отдельно от СТТ.

ВТЭ чаще всего вызывается травмами или отсутствием движений у лежачих пациентов. Прием противозачаточных таблеток и ряд хронических заболеваний также считаются факторами риска для его появления.

Кроме того, EMA рекомендовало добавить иммунную тромбоцитопению (ИТП) на этикетку вакцин J&J и AstraZeneca. ИТП это нарушение свертываемости крови, вызванное ошибочной атакой тромбоцитов организмом.

Обе вакцины основаны на использовании вирусов в качестве векторов. Они призывают клетки человеческого тела производить белки, которые настраивают иммунную систему против вируса SARS-CoV-2.

Николай Соколов

pharmvestnik