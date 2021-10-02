В России проведут исследования переносимости вакцины от четырех вирусов гриппа у беременных

Минздрав разрешил проведение клинического исследования эффективности противогриппозной вакцины «Флю-М Тетра» от Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) у беременных. Препарат активен в отношении четырех штаммов вирусов гриппа типа A и B.

Минздрав одобрил исследование эффективности и безопасности гриппозной четырехвалентной инактивированной расщепленной вакцины «Флю-М Тетра» производства ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА (СПбНИИВС). Разрешение на проведение III фазы испытаний препарата размещено в государственном реестре клинических исследований.

В ходе исследования планируется также оценить переносимость препарата беременными женщинами и выработку у них иммунного ответа после вакцинации. Всего в изучении новых данных по безопасности препарата должны принять участие 640 пациенток.

Исследование проведут на базе Женской консультации №2 Санкт-Петербурга, НИИ акушерства и гинекологии Московской области и Алтайского и Кубанского медицинских вузов.

«ФВ» сообщал о регистрации третьей четырехвалентной вакцины от гриппа в начале августа.

Вакцина «Флю-М Тетра» содержит инактивированные и расщепленные вирусы гриппа типа A(H3N2), пандемического вируса A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий – Ямагата или Виктория.

До этого на рынке уже были представлены препараты двух производителей «Гриппол Квадривалент» от НПО «Петровакс Фарм» и «Ультрикс Квадри» компании «Форт». Общий объем их закупок в 2020 году составил почти 3 млрд руб.

Таисия Кубрина

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