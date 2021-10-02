Правительство предложило повысить госпошлины за регистрацию лекарств и медизделий

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих значительное увеличение госпошлин за регистрацию лекарств и медицинских изделий. Пошлину за регистрацию орфанных препаратов планируется увеличить почти в 17 раз, с 25 тыс. до 420 тыс. руб. Рост сборов объясняется увеличением издержек при проведении этих процедур.

Правительство России 30 сентября внесло в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Предусматривается увеличение размеров госпошлины, уплачиваемой при регистрации лекарств, медизделий и биомедицинских клеточных продуктов. Законопроект размещен в системе СОЗД.

В частности, планируется увеличить госпошлины:

за проведение этической экспертизы, экспертизы документов лекарственного препарата для получения разрешения на проведение клинического исследования — с 110 тыс. до 135 тыс.;

за проведение экспертизы документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат при госрегистрации в качестве орфанного — с 25 тыс. до 420 тыс.;

за проведение этической экспертизы, экспертизы документов лекарственного препарата для получения разрешения на проведение пострегистрационного клинического исследования — с 60 тыс. до 135 тыс. руб.;

за подтверждение госрегистрации лекарственного препарата — с 145 до 172 тыс. руб.

Необходимость повышения обязательных платежей в пояснительной записке объясняется «увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий».

Елена Сидорова

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