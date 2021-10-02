Merck и GSK прекращают сотрудничество из-за провала противоракового препарата на испытаниях

Немецкая компания Merck KGaA и британская GlaxoSmithKline прекратили сотрудничество по разработке противоракового препарата bintrafusp alfa. Ранее это средство считалось одним из самых многообещающих кандидатов Merck, пишет Reuters.

Merck заявила, что это решение было обоюдным. Основной причиной прекращения сотрудничества стали неутешительные данные испытаний препарата против рака легких. Кроме того, Merck сообщила, что GSK не предоставила компании никаких промежуточных платежей, поскольку условия для этого не были выполнены.

В январе Merck KGaA сообщила, что исследование bintrafusp alfa против рака легких на поздней стадии, в ходе которого препарат сравнивался с «Китрудой» от компании MSD, было прекращено досрочно. Средство не достигло контрольных точек в ходе испытания.

В марте «ФВ» сообщал, что препарат также провалил испытания по лечению второй линии местнораспространенного или метастатического рака желчных путей (BTC). Последующий обзор результатов этого исследования продемонстрировал, что показатель объективного ответа (ЧОО) составил всего 10,1%, а эффективность оказалась ниже заранее определенного порога, который позволил бы подать препарат на регистрацию.

GSK и Merck работали над препаратом в соответствии с соглашением от 2019 года, согласно которому GSK могла заплатить немецкой компании до 3,7 млрд евро (4,5 млрд долл.).

Merck заявила, что завершит несколько оставшихся испытаний bintrafusp alfa, в том числе связанных с раком легких, груди и мочевого пузыря. Компания добавила, что испытание препарата против рака шейки матки будет продолжено.

Николай Соколов

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