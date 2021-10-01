Pfizer проведет исследование в России перорального лекарства от COVID-19

Компания Pfizer включила Россию в список стран для исследования эффективности и безопасности пероральной формы лекарства против коронавирусной инфекции. Минздрав уже выдал разрешение на проведение II-III фазы испытаний.

Минздрав одобрил изучение эффективности и безопасности применения таблетированной формы препарата компании Pfizer для лечения пациентов на начальных стадиях COVID-19. Решение регулятора опубликовано в госреестре.

В исследование планируется включить 90 пациентов из 11 клинических центров из разных регионов страны. Шесть медицинских организаций расположено в Санкт-Петербурге, по одной клинике в Ленинградской области, Пятигорске, Барнауле, Красноярске и Москве.

Участников исследования разделят на две группы. Пациенты в основной группе будут получать таблетки в дозировке 150 мг, содержащие комбинацию препарата PF-07321332 с ритонавиром. Результаты их лечения будут сравнивать с контрольной группой, где пациенты будут получать плацебо.

Одним из критериев отбора пациентов,участников исследования, называется повышенный риск прогрессирования заболевания до тяжелой формы. Завершить изучение нового препарата планируется к середине марта следующего года.

О старте масштабного международного исследования нового противовирусного препарата для борьбы с COVID-19 компания Pfizer объявила в начале этой недели.

Действие нового препарата направлено на блокирование ключевого фермента вируса, протеазы SARS-CoV-2-3CL, влияющего на его репликацию и размножение в организме.

Разработчики сообщили о создании вещества, которое способно не только подавлять действие протеазы SARS-CoV-2-3CL вируса, но и относительно устойчиво при похождении через желудочно-кишечный тракт. Также в компании полагают, что комбинация PF-07321332 с ритонавиром позволит замедлить его распад в организме и продлить терапевтический эффект.

В случае успеха разработка компании Pfizer станет первым пероральным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таисия Кубрина

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