Департамент иммунологии AbbVie в России возглавил Павел Колев

AbbVie объявила о назначении руководителем департамента иммунологии Павла Колева. Ранее он занимал позицию заместителя директора по направлению «Болезнь Крона препарата Skyrizi».

Павел Колев с 1 сентября возглавил департамент иммунологии AbbVie в России, сообщила пресс-служба компании. Он будет подчиняться региональному вице-президенту AbbVie в России и СНГ Энтони Вонгу. Ранее Колев занимал позицию заместителя директора по направлению «Болезнь Крона препарата Skyrizi».

До 2012 года он занимал различные позиции в департаментах маркетинга и продаж в компании AstraZeneca в Болгарии. Затем перешел на работу в Abbott/AbbVie в качестве менеджера по препарату «Хумира» по направлению ревматологии в Болгарии, а после – менеджера департамента иммунологии.

«Мы рады приветствовать в нашей команде нового лидера с международным опытом, вместе с которым, я уверен, мы продолжим реализовывать нашу главную миссию оказывать значительное влияние на жизнь пациентов в России. Иммунология – одна из ключевых терапевтических областей для AbbVie», – отметил Вонг.

Фото: AbbVie

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