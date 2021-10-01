Израиль сообщает о новых случаях миокардита после введения бустеров от Pfizer

Израильское министерство здравоохранения выявило девять случаев миокардита в разных возрастных группах после введения третьей дозы вакцины, разработанной Pfizer и BioNtech, пишет Reuters.

Все пострадавшие были мужчины, трое в возрасте от 16 до 29 лет и шесть — в возрастной группе 30-59 лет. Еще восемь вероятных случаев пока изучаются. По данным министерства, большинство случаев миокардита протекало в легкой форме.

В общей сложности из 3,2 млн израильтян, получивших третью дозу вакцины, 25 человек сообщили о серьезных побочных эффектах, которые проявились в течение 30 дней после укола. При этом причинно-следственная связь между вакцинацией и рядом таких эффектов пока установлена не до конца.

Израиль начал вводить бустерные дозы вакцины населению из групп риска в июле. К концу августа страна расширила эту кампанию, включив в нее всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую дозу вакцины как минимум за пять месяцев до ревакцинации.

За реакцией пациентов на бустерные дозы внимательно следят в Соединенных Штатах, где разрешили ревакцинацию препаратами Pfizer для людей 65 лет и старше, а также для людей с высоким риском тяжелого течения COVID-19 и тех, кто регулярно подвергается высокому риску заражения, к примеру, медикам.

С тех пор, как штамм «Дельта» коронавируса начал распространяться в Израиле в июне, правительство решило вернуть обязательное ношение масок в помещениях. Также израильтянам требуется Green Pass — цифровой документ, подтверждающий полную иммунизацию, включая третью прививку или запись о перенесенной болезни, — для посещения большинства мест отдыха. Учителя должны пройти вакцинацию или тестирование на коронавирус, чтобы преподавать в школах.

Число пациентов с COVID-19, госпитализированных в тяжелом состоянии в Израиле, в последние дни снижается. Уменьшается и количество подтвержденных ежедневных случаев заражения, которое сейчас составляет около 4 тыс. по сравнению примерно с 8 тыс. месяцем ранее.

Николай Соколов

pharmvestnik