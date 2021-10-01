В Японии установили причину загрязнения вакцин Moderna

Takeda опубликовала отчет расследования причин загрязнения вакцин Moderna, поставленных в Японию. Оказалось, что частицы металла появились в ампулах из-за неверной установки оборудования на испанском заводе Rovi, где выпускались вакцины.

Японский фармацевтический производитель Takeda Pharmaceutical заявил, что причиной появления металлических частиц в вакцинах от COVID-19, разработанных Moderna, стал человеческий фактор. Об этом говорится в отчете компаний, проведших совместное расследование, результаты которого опубликованы на сайте Takeda.

Как выяснилось, загрязнение вакцин было вызвано «неправильной сборкой» оборудования, которое надевает крышки на ампулы с вакцинами. Специалисты неправильно оценили требуемый стык в 1 мм между храповым колесом и стопорным механизмом аппарата.

В общей сложности было изучено пять партий вакцины Moderna, выпущенных на заводе испанской компании Rovi в период с 27 июня по 3 июля. Три из них были отправлены в Японию и отозваны после обнаружения частиц нержавеющей стали внутри 39 флаконов с препаратом. Последние две партии были также забракованы из-за обнаружения в них следов загрязнения.

Неправильная установка техники «привела к тому, что проблема сохранялась на протяжении выпуска всех пяти партий», показало расследование. Использование новых точных приборов поможет предотвратить повторение таких инцидентов.

В августе этого года японские власти приостановили применение трех партий с 1,63 млн доз вакцин Moderna после получения информации о содержании в них инородных веществ. Takeda, Moderna и министерство здравоохранения Японии заявили, что частицы нержавеющей стали не представляли никакого риска для здоровья рецепиентов вакцин.

На фоне этой новости поступили сообщения о смерти трех японцев после получения вакцины с металлическими примесями. Причинно-следственная связь между прививкой и летальными исходами не была установлена.

В противоковидном препарате Pfizer/BioNTech тоже были выявлены инородные частицы. Ими оказались кусочки пробки, отколотые в результате неправильного введения иглы в ампулу.

Владимир Заболотских

pharmvestnik