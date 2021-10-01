Председателем Ассоциации производителей ЕАЭС стал Дмитрий Кудлай

В Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС сменился руководитель. Им стал Дмитрий Кудлай, сменив на посту Станислава Наумова.

Новым председателем правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) стал вице-президент компании «Генериум» Дмитрий Кудлай. Это следует из сообщения, поступившего в «ФВ».

Смена председателя ассоциации связана с тем, что Станислав Наумов, ранее занимавший этот пост, был избран депутатом Государственной думы восьмого созыва (от партии ЛДПР).

В ассоциацию входят девять компаний: «Активный Компонент», «Биокад», «Герофарм», «Нанолек», «Полисан», «Генериум», «ХимРар», «Фармстандарт», «НПО Петровакс Фарм».

Среди основных задач нового председателя — представление интересов АФПЕАЭС в органах государственной власти и на площадках Евразийского экономического союза, уточняется в сообщении ассоциации.

Маргарита Грошева

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