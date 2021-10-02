В Крыму назначен новый врио министра здравоохранения

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 1 октября подписал указ о назначении Ольги Растригиной на должность временно исполняющей обязанности министра здравоохранения региона. Растригина ранее работала в должности первого заместителя главы Минздрава Крыма. Она сменит на посту Александра Остапенко, который был руководителем ведомства в период с октября 2020 года по 29 сентября 2021 года. После отставки Остапенко Сергей Аксенов утверждал, что врио министра станет главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский.

Об отставке Александра Остапенко стало известно 29 сентября. О причинах увольнения не сообщалось, но в соцсетях было много комментариев от недовольных граждан, которые отмечали «провалы» при закупках лекарств для льготных групп населения и очереди в местных поликлиниках. Сразу после отставки Остапенко врио министра здравоохранения был назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Скорупский. Сергей Аксенов отмечал, что его кандидатуру планируют подать на согласование в Минздрав РФ. Информации, какой пост теперь займет Скорупский, предоставлено не было.

Ольга Растригина в 2002 году окончила Институт экономики и управления в Симферополе по специальности «финансы», в 2004 году там же получила магистерскую квалификацию. В 2016 году завершила обучение в магистратуре в Академии Генеральной прокуратуры РФ в Москве по специальности «юриспруденция», а в 2017 году прошла повышение квалификации по управлению в сфере здравоохранения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 1998 по 2012 год Ольга Растригина работала на различных должностях в медицинском центре и банке. В 2014 году стала заместителем главврача по экономическим вопросам в симферопольской поликлинике №3. С 2015 по 2020 год была первым заместителем директора территориального фонда ОМС Республики Крым. С января по сентябрь 2019 года Растригина являлась врио директора ТФОМС. В июне 2020 года была назначена первым заместителем министра здравоохранения республики.

В начале 2021 года Vademecum подсчитал, что в 2020 году постов лишились 30 руководителей региональных органов здравоохранения. В некоторых регионах ротации произошли «планово», а где-то министров увольняли из-за уголовных преследований. Кадровые перестановки продолжились и в 2021 году. Так, в июле ротация кадров произошла в Тульской области, в августе – в Пензенской области, а в сентябре министр здравоохранения сменился в Удмуртской Республике.