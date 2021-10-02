«Фармасинтез» представил линейку гормональных препаратов для женщин

Компания «Фармасинтез» представила 29 сентября линейку гормональных препаратов для женщин. Они будут выпускаться на новом заводе компании в Тюмени. Презентация состоялась на национальном конгрессе «Мать и дитя».

Основными сферами применения производимых гормональных препаратов станут:

— контрацепция;

— заместительная терапия при недостатке гормонов;

— лечение гинекологических заболеваний, связанных с нарушением эндокринного статуса.

Инновационность линейки препаратов заключается в комплексном подходе к тому, что нужно женщине, чтобы оставаться здоровой и активной на протяжении каждого жизненного этапа. Детальная персонификация позволяет учитывать важные особенности каждой пациентки.

Препараты будут выпускаться на новом гормональном заводе «Фармасинтез-Тюмень». Всего на заводе планируется выпуск свыше 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов. Семь производственных линий смогут выпускать в год около 1 млрд упаковок. Такой объем производства сможет заместить до половины объема российского рынка гормональных препаратов, которые сегодня в преобладающей степени импортируются в Россию из-за рубежа.

gxpnews