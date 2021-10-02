MSD планирует запросить у FDA разрешение на экстренное использование молнупиравира

Merck&Co. (MSD за пределами США и Канады) и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics объявили о значительном снижении риска госпитализации и летального исхода среди пациентов с COVID-19 в ходе исследования препарата molnupiravir (молнупиравир) фазы III MOVe-OUT. MSD планирует как можно скорее запросить разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на экстренное использование перорального противовирусного лекарственного средства.

Результаты испытаний показали, что молнупиравир снизил риск госпитализации или смерти примерно на 50% у госпитализированных пациентов с легким и среднетяжелым протеканием болезни. На 29-й день исследования не было зарегистрировано летальных исходов среди пациентов, получавших молнупиравир, по сравнению с восемью случаями смерти среди пациентов, получавших плацебо.

«Учитывая эти результаты, мы надеемся, что молнупиравир может стать важным лекарством в рамках глобальных усилий по борьбе с пандемией», – отметил генеральный директор MSD Роберт Дэвис. Компания рассчитывает произвести 10 млн курсов лечения к концу 2021 года, а в следующем году ожидается производство дополнительных доз.

Молнупиравир — это пероральный аналог рибонуклеозида, который ингибирует репликацию нескольких вирусов РНК, включая SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Он продемонстрировал эффективность против нескольких вариантах COVID-19, а также против SARS-CoV-1 и MERS.

Препарат был изобретен некоммерческой биотехнологической компанией Drug Innovations at Emory, полностью принадлежащей Университету Эмори Ridgeback Biotherapeutics получила лицензию на препарат, исследования профинансировала Merck.

gxpnews